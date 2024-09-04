استعلــم عن كشوفــات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في عموم المحافظات

يتم التساؤل عن كيفية استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، في هذا التوقيت حيث يعتبر هذا البرنامج أحد أهم وأبرز البرامج التي تعمل الحكومة على تقديمها للمواطنين من أكل العيش بحياة سعيدة وكريمة ويمكن للمواطنين أن يقوموا بالاستعلام عن أسمائهم عبر منصة مظلتي بشكل إلكتروني دون الحاجة الى الذهاب الى المكاتب والنزول من المنازل ولمعرفه المزيد تابع السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن أن يكون المواطنين بالاستعلام عن اسمائهم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

زيارة أولا الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم ورقم المرور في الأماكن المخصصة لذلك.

الضغط في هذه الحالة على زر الخدمات الالكترونيه.

اختيار بعد ذلك تبويب أسماء المقبولين في الرعايه الاجتماعيه الوجبه الاخيره 2024.

تحديد بعد ذلك المحافظه التابع لها الشخص المستفيد.

ادخال جميع البيانات الخاصة بالشخص بكل حرص.

الضغط بعد ذلك على كلمه الاستعلام سوف تظهر الاسماء على الفور.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعي 2024

حددت الوزارة أهم الشروط الواجب توافرها لكي يتم التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 ومن أهم هذه الشروط ما يلي: