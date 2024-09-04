“استعـــلم من هنـــا” رابــط استخراج اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 عبر موقع هيئة الحج والعمرة hajj.gov.iq

ينتظر جميع المتقدمين لقرعة الحج أن تقوم الهيئة بالاعلان عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025، ويأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء من عملية التقديم وقد حظيت هذه العملية بوجود متابعة كبيرة من قبل الكثير من المواطنين الذين يرغبون في أداء الحجم وقد قامت الوزارة بالعمل على توفير طرق سهله لكي يتم من خلالها الاستعلام عن اسماء الاشخاص المقبولة بصورة الكترونية لقد شددت الوزارة على ضرورة توافر الشروط لضمان عملية القبول للطالبات.

كيفية الاستعلام عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 العراق

حددت وزارة الأوقاف العراقية طريقة الاستعلام عن أسماء الأشخاص الفائزين بقرعة الحج في دولة العراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

اولا الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بهيئة الحج والعمرة العراقية.

تسجيل الدخول بعد ذلك من خلال كتابة اسم الشخص المستخدم وكلمه المرور في التبويبات الخاصة بذلك.

الذهاب بعد ذلك إلى زر الخدمات الالكترونيه.

الضغط في هذه الحالة على زر خدمة قرعه الحج 2025.

ملء جميع البيانات اللازمة للشخص المتعلم بطريقة سليمة.

تحديد بعد ذلك المحافظه التابع لها المتقدم.

الضغط في هذه الحالة على زر عرض النتائج.

سوف يتم ظهور أسماء الأشخاص الفائزين بقرعة الحج.

أهم الشروط اللازمة للتسجيل في قرعة الحج 2025 العراق

حددت وزارة الأوقاف العراقية عدد من الشروط الواجب استيفاؤها لكي يتم قبول طلبات الأشخاص المتقدمين في قرعة الحج العراق لأداء فريضة الحج وقد تمثلت هذه الشروط في التالي: