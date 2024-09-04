وزارة التعليم العالي توضح موعد الدخول الجامعي 2025 في المغرب والعطلات الرسمية لهذا العام.. تعرف على التفاصيل كاملة

هناك عدد كبير من التساؤلات من قبل العديد من الأشخاص عن موعد الدخول الجامعي 2025 في المغرب، حيث قد قامت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن الموعد كما أنها قامت بالتأكيد على اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لاستقبال العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية المختلفة، كما قامت الوزارة بالاشارة الى اعدادها جدول العطلات والاجازات الرسمية حيث يتيح ذلك للطلاب وأولياء أمورهم تنظيم الأوقات بصورة أفضل.

موعد الدخول الجامعي 2025 في المغرب

قامت وزارة التربية والتعليم الوطنية في المغرب بالإعلان بشكل رسمي عن موعد الدخول الجامعي 2025 وضرورة الالتزام بما يلي:

أعلنت الوزارة في بيان رسمي عن بدء انطلاق العام الجامعي الجديد 2025 في يوم 9 سبتمبر 2024.

قامت وزاره التربية الوطنية بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالحضور والانتظام بدءا من هذا اليوم المحدد لجميع الطلاب لكي يتم استيعاب الطلاب للمقررات الدراسية في صوره كاملة.

أهم أخبار التعليم في المغرب

حددت وزارة التربية الوطنية أنه في حالة عدم التزام الطلاب بالحضور في تاريخ موعد بدء الدراسة في المغرب وهو 9 سبتمبر لعام 2024 فقط أوضحت أنهم يمكنهم عمل ما يلي: