هل فعلا ميسي انتقل الي الدوري السعودي 2024 اليكم التفاصيل

نستعرض لكم تفاصيل وحقيقة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي، إذ يشهد العالم الرياضي حالياً فترة الانتقالات الصيفية، وهي فترة مليئة بالمفاجآت حول انتقال اللاعبين بين الأندية من بين أهم هذه المفاجآت، تزايد الحديث عن إمكانية رحيل ميسي من نادي إنتر ميامي للانضمام إلى الدوري السعودي لمزيد من التفاصيل حول هذا الانتقال وما إذا كان حقيقة أم مجرد شائعة، تابعوا معنا في هذا المقال.

حقيقة انتقال ميسى للدوري السعودي

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في عالم كرة القدم، تداولت بعض الأخبار عن انتقال الأسطورة ليونيل ميسي إلى دوري روشن السعودي ومع ذلك، فإن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، حيث لا توجد تأكيدات رسمية حول انتقال ميسي إلى الدوري السعودي ارتبط اسم النجم الأرجنتيني بالدوري السعودي في إطار تكهنات صحفية لا تستند إلى وقائع حقيقية يجذب دوري روشن العديد من اللاعبين العالميين، من بينهم كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، ونيمار، بالإضافة إلى نجوم آخرين من الدوري الإنجليزي السابقين و وفقا لمصادر موثوقة، فإن ميسي مستمر مع فريقه إنتر ميامي، حيث يشعر بالراحة الكبيرة في النادي وقد تمكن الأسطورة الأرجنتينية من تحقيق بطولة الدوري الأمريكي MLS، وساهم بشكل كبير في الفوز من خلال تسجيل العديد من الأهداف.

مسيرة ميسي الرياضية

بدأ ليونيل ميسي مسيرته في الدوري الإسباني مع نادي برشلونة خلال موسم 2004-2005، ومنذ ذلك الحين لعب 520 مباراة في الليجا في موسم 2020-21، سجل ميسي 30 هدفًا، ليصل مجموع أهدافه في الدوري الإسباني إلى 474 هدفًا خلال 520 مباراة، بالإضافة إلى تقديم 216 تمريرة حاسمة لزملائه.