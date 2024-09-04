“أستلم راتبك” صرف رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2024 مبكراً بسبب المولد النبوي

مع قرب بداية شهر سبتمبر 2024 يزاد البحث مؤخرا على محركات البحث الإلكترونية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر سبتمبر 2024، حيث انتشرت مؤخرا العديد من الأخبار حول تغيير في موعد صرف الرواتب، وازدادت التساؤلات بخصوص إضافة زيادة في الرواتب، وجاء الرد بخصوص هذا الشأن ليعرفوا إن كانت حقيقة أو مجرد شائعات، وسنوضح لكم في هذا المقال التوضيح لهذه الأنباء.

صرف رواتب المتقاعدين

جاء الرد من وزارة المالية العراقية بخصوص موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2024 مؤكدة أن صرف الرواتب هذا الشهر سيكون في موعده المعتاد اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وقد يحدث تبكير أو تأجيل في يوم الصرف إذا صادف إحدى الإجازات الرسمية. وبشأن الأنباء المنتشرة حول زيادة قيمتها 100 ألف دينار على الرواتب هذا الشهر فأكدت وزارة المالية العراقية أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيدة المواطنين بعدم الانسياق خلف الأنباء المجهولة المصدر، وان الأنباء الصحيحة تكون على صفحة الوزارة الرسمية.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر

أعلنت وزارة المالية أنه يمكن للمتقاعدين في العراق الاستعلام عن رواتبهم لشهر سبتمبر إلكترونيا، لتوفير الجهد عليهم وتوفير وقتهم، وذلك بتطبيق الخطوات التالية:-

قم بزيارة الموقع الرسمي لـــ وزارة المالية العراقية.

من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

قم بتحديد شهر سبتمبر وهو الشهر الذي ترغب بالاستعلام عنه.

ثم ابدأ بتعبئة المعلومات اللازمة الصحيحة، وهي عبارة عن الاسم بالكامل ورقم الهوية.

ثم انقر على الاستعلام.

سيتم عرض جميع التفاصيل التي ترغب في معرفتها.

تعديلات قانون التقاعد الموحد 2024

أعلن مجلس النواب العراقي عن إجراء تعديلات جديدة في قانون التقاعد الموحد لعام 2024 بهدف تحسين أوضاع المتقاعدين، وكان ملخص التعديلات كالتالي:-