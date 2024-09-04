اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 في العراق عبر الهيئة العليا للحج والعمرة

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، عن تفاصيل هامة حول أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 في العراق وذلك بعد إنتهاء استمارة التقديم على الحج في جميع محافظات العراق في الثالث عشر من شهر اغسطس الماضي من العام الجاري عشرين أربعة وعشرين لذلك أصبح الاهتمام في الوقت الحالي حول معرفة اسماء الفائزين بقرعة الحج العراق.

اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025

وقد وفرت الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، رابط رسمي أمام الملايين من المواطنين في العراق من أجل الاستعلام ومعرفة اسماء الفائزين بقرعة الحج في العراق 2025، وذلك بعد اغلاق باب التقديم الذي استمر اكثر من شهر من الزمن بعد اعلان بدء التقديم في استمارة قرعة الحج في شهر يوليو الماضي من العام الجاري.

اسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 في العراق

وقد ربح رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين بقرعة الحج العراق عبر عبر الهيئة العليا للحج والعمرة صدارة محرك البحث العالمي جوجل فضلا عن منصة اكس موقع تبادل التغريدات الصغير في الساعات الأخيرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر سبتمبر من العام الجاري، من أجل الحصول على نتائج أسماء الفائزين بقرعة الحج في العراق، التي تعد حلم يسعي له الملايين من المواطنين في جميع محافظات العراق من أجل الحصول على فرصة هامة من أجل أداء فريضة الحج في الشهور القليلة المقبلة.

اسماء الفائزين بقرعة الحج في العراق 2025

يمكن الاستعلام عن أسماء الفائزين بقرعة الحج العراق من خلال موقع الهيئة العليا للحج والعمرة في وقت اعلانها بشكل رسمي عن ظهور نتائج قرعة الحج 2025 في العراق خلال الأيام القليلة المقبلة.