“التقويم الهجري” موعد المولد النبوي وحكم أحتفال المسلمين به لعام 1446

مع اقتراب ذكرى مولد سيدنا ونبينا أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ازداد معدل البحث عن موعد إجازة المولد النبوي لعام 2024، وذلك بالتزامن مع قرب موعد استطلاع هلال بداية شهر ربيع الأول لعام 1446هـ، حيث من المقرر أن هذا اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع القطاعات العامة والخاصة، وسنوضح في السطور التالية موعد إجازة المولد النبوي لعام 2024.

موعد المولد النبوي

من المتوقع استطلاع هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري 1446هـ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 من شهر سبتمبر، وسوف تعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة الاستطلاع في هذا اليوم عن طريق صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك – انستغرام – إكس) وفي موقعها الإلكتروني الرسمي، ويوافق المولد النبوي الشريف اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لكل عام.

لذا إذا تم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء 3 من سبتمبر المقبل سيكون المولد النبوي يوافق يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، لكن إذا لم تثبت رؤية الهلال سيكون بداية شهر ربيع الأول الأربعاء 4 سبتمبر ويوم المولد النبوي سيوافق يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، ومن المتوقع ترحيل يوم الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر لتنضم إلى الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

الاحتفال بالمولد النبوي

اقتصرت الاحتفالات بمولد النبي في البداية على إحياء الذكرى بطرق بسيطة، وتطور مع مرور الزمن ليشمل الطقوس المختلفة التي تعكس اهتمامهم بذكرى هذا الحدث العظيم، وفي فترة الخلافة الفاطمية أخذت الاحتفالات طابعا أكثر تنظيما، حيث تقام حلقات الذكر والمدح في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأناشيد والمواعظ الدينية والابتهالات، وتتميز الاحتفالات بالمولد النبوي في مصر بتوزيع الحلوى الشهيرة المصنوعة من المكسرات بمختلف أنواعها وإهدائها للأقارب و الأحباب.