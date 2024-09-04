“خطوة بخطوة للعراقيين”.. طريقة إصدار أو تجديد جواز السفر الالكتروني العراقي 2024 والأوراق المطلوبة

قامت وزارة الداخلية في دولة العراق بالإعلان عن أنها قامت بتوفير خدمة إصدار أو تجديد جواز السفر إلكترونيا، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتقدمين وتوفير جهودهم ووقتهم الذي يقومون ببذله في الأماكن المتعلقة بتلك الأمور، وذلك أيضا بهدف تجنب الازدحام في الأماكن المخصصة بذلك الأمر، وقامت بالإعلان عن الشروط التي يجب أن تكون متوفرة أثناء التقديم لإصدار جواز السفر إلكترونيا وأيضا أعلنت عن الأوراق المطلوبة، لذلك سوف نتعرف معا عن الشروط والأوراق وأيضا طريقة التجديد.

جواز سفر إلكتروني في العراق 2024

خدمة الكترونية مخصصة لبيان إجراءات الحصول على جواز السفر بكافة انواعه (عادي، دبلوماسي، بحري، خدمة، خاص) وكذلك إجراءات (اصدار لأول مرة، تجديد، بدل فاقد، بدل تالف)، والتكلفة الخاصة بها تحدد من قبل مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة، ومتاح الحجز الالكتروني متاح دائما، والمدة الزمنية لانجازها غير محددة فذلك يعتمد على الإجازات وغيرها من الأمور الأخرى.

الوثائق المطلوبة لتجديد جواز السفر الإلكتروني 2024

يوجد عدة أوراق مطلوبة ووثائق يجب أن تكون متوفرة أثناء تجديد أو إصدار جواز السفر العراقي، وتتمثل تلك الوثائق والأوراق في الآتي:

يجب تقديم البطاقة الشخصية أو هوية الأحوال المدنية. تقديم شهادة الجنسية. إحضار بطاقة السكن داخل العراق. إحضار صك مصدق بمبلغ 25 ألف دينار عراقي.

طريقة إصدار أو تجديد جواز السفر الإلكتروني العراقي 2024

سوف نوضح لكم عدة خطوات يجب عليهم تطبيقها حتى تستطيعوا إصدار أو تجديد جواز السفر بشكل إلكتروني، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي: