فرصة كبيرة للشباب الجزائرين لا تفوت التسجيل في صفوف الدرك الوطني الجزائري 2024

يرغب الكثير من الجزائريين في معرفة طريقة التسجيل في الدرك الوطني حيث يعتبر الالتحاق بصفوف الدرك الوطني الجزائري عام 2024 فرصة قيمة للشباب الجزائريين الذين يرغبون في خدمة بلدهم والمساهمة في تحقيق الأمن والنظام، نقدم لكم اليوم الخطوات الأساسية لتسجيل في صفوف الدرك الوطني الجزائري عام 2024.

طريقة التسجيل في الدرك الوطني 2024

تتم عملية تسجيل 2024 في صفوف الدرك الوطني الجزائري من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني وفق الخطوات التالية:

ادخل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني.

اختار خيار التسجيل في قوات الدرك الوطني من القائمة المتوفرة على الموقع.

يتعين على المتقدم تعبئة الاستمارة الإلكترونية بدقة، حيث يجب عليه إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية والمؤهل الدراسي، والتأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها.

تأكيد التسجيل يكون بعد ملء الاستمارة من خلال الضغط على زر “تسجيل” لتأكيد المعلومات وإرسالها.

بعد التأكيد يتوجب على المتقدم طباعة الاستمارة بصيغة PDF والاحتفاظ بنسخة منها لتضمينها في ملف الترشيح.

شروط التسجيل في صفوف الدرك الوطني الجزائري

يجب على المتقدمين تلبية مجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة الدفاع الوطني لضمان اختيار أفضل العناصر ومن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم ذا جنسية جزائرية.

يجب أن يقيم بشكل دائم داخل أراضي الجمهورية الجزائرية.

أن يكون طول الرجال 170 سم أو أكثر، بينما يجب أن يكون طول النساء 160 سم أو أكثر.

يجب أن يكون المتقدم لديه مستوى عال من اللياقة البدنية يمكنه من مواجهة متطلبات الخدمة في الدرك الوطني.

ينبغي أن يكون عمر المتقدمين من الذكور ما بين 18 و22 عاما حتى 31 ديسمبر 2024.

أن يكون المتقدم غير متزوج.

ينبغي للمتقدم أن يحمل الشهادة الدراسية التي تحددها وزارة الدفاع الوطني.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في صفوف الدرك الوطني الجزائري

للتسجيل في الدرك الوطني الجزائري يجب إعداد ملف يتضمن الوثائق التالية: