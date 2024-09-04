” سلي أطفالك طول اليوم “.. ضبط تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

قناة تنة ورنة تعتبر واحدة من القنوات المميزة والمحبوبة لدى الأطفال في العالم العربي، حيث نجحت القناة في جذب جمهور واسع من الأطفال والأسر من خلال تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز، حيث تعرض مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية والأفلام التي تجمع بين التسلية والفائدة، مما جعلها من القنوات الأكثر متابعة بين الأطفال، لذلك نوضح تردد قناة تنة ورنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تحديث تردد قناة تنة ورنة

قناة تنة ورنة هي قناة عربية مخصصة للأطفال تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية، الأفلام، والمسلسلات المخصصة للأطفال من جميع الأعمار. تتميز القناة بمحتواها الهادف والممتع، حيث تقدم برامج تعليمية تساعد الأطفال على تعلم الأرقام، الحروف، والألوان بطريقة مسلية. بالإضافة إلى ذلك، تهتم القناة بعرض أفلام الكرتون الشهيرة والمحبوبة التي تناسب جميع أفراد العائلة، وللاستمتاع بمشاهدة قناة تنة ورنة بجودة عالية ودون تقطيع، يمكنكم ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11853

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

للمشاهدين الذين يستخدمون القمر الصناعي عرب سات، يمكنكم أيضًا متابعة قناة تنة ورنة عبر التردد الجديد على هذا القمر، من خلال البيانات التالية:

التردد: 11595

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

ضبط تردد قناة تنة ورنة الجديد

إذا كنت ترغب في ضبط تردد قناة تنة ورنة الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: