“ثبتها الآن”.. تردد قناة الفجر الجزائرية El Fajar الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

تعتبر قناة الفجر الجزائرية واحدة من أبرز القنوات الفضائية التي حازت على اهتمام واسع من قبل المشاهدين في الجزائر والوطن العربي بشكل عام، حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والدينية والثقافية، بالإضافة إلى بث المسلسلات الدرامية التركية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين جمهور المشاهدين، وقد تم تحديث تردد القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، لذلك نوضح التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات وكيفية ضبطه.

البرامج التي تقدمها قناة الفجر الجزائرية

تقدم قناة الفجر الجزائرية مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل:

تقدم القناة برامج دينية توعوية تهدف إلى تثقيف المشاهدين حول أمور دينهم.

تعرض القناة برامج ثقافية تسلط الضوء على التراث الجزائري والعربي.

تحظى القناة بشعبية كبيرة بسبب عرضها لمسلسلات تركية شهيرة مترجمة أو مدبلجة للعربية.

تشمل البرامج الترفيهية التي تجذب مختلف فئات المشاهدين.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

لضمان استمرارية البث بجودة عالية وتوفير تجربة مشاهدة أفضل، قامت قناة الفجر الجزائرية بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات، إليك تفاصيل التردد الجديد:

التردد: 11034

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

بالإضافة إلى نايل سات، يمكن للمشاهدين متابعة كل ما تعرضه شاشة قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال تثبيت تردد القناة الجديد وهو على النحو التالي: