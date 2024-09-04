كيفية التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر المغرب والشروط المطلوبة

أعلنت الحكومة المغربية عن بدء برنامج دعم اجتماعي مباشر للأسر المحتاجة، بهدف تخفيف ضغوط المعيشة وتحسين مستوى الحياة الكريمة، يأتي هذا الدعم ضمن مبادرة الحكومة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، للتسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لعام 2024، يتعين الالتزام بعدد من الشروط والضوابط المحددة.

شروط التسجيل في الدعم الاجتماعي

حددت الحكومة المغربية مجموعة من الشروط للتسجيل في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، والتي تتضمن:

يجب أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.

على المتقدم أن يكون قد تسجل في السجل الاجتماعي والإنساني خلال الفترة السابقة.

يجب أن يبقى دخل الأسرة أقل من المبلغ المخصص للدعم المحدد لكل أسرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على الدعم الاجتماعي

للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر يلزم تقديم مجموعة من الوثائق اللازمة وهي:

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

صورة من شهادة الإعاقة إذا كانت هناك إعاقة.

شهادة سكن تثبت الإقامة في العنوان المحدد.

كيفية التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر 2024

للالتحاق ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر يرجى اتباع الخطوات الآتية:

زيارة منصة الدعم المالي المباشر.

إذا لم يكن لديك حساب سابق اضغط على خيار “فتح حساب جديد”.

إدخال المعلومات المطلوبة بدقة.

إرفاق المستندات اللازمة ثم اضغط على زر “إرسال” لتقديم طلبك.

قيمة الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن مبلغ الدعم الاجتماعي وفقا لاختلاف ظروف الأسر المغربية، ويتم تحديد قيمة الدعم على النحو التالي: