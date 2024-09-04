“التسجيل من هنا “.. بالخطوات طريقة التسجيل في منحة المراة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة للقبول

روان السيد آخر تحديث تصنيف عربي و دولي
“التسجيل من هنا “.. بالخطوات طريقة التسجيل في منحة المراة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر والشروط المطلوبة للقبول

تم اطلاق منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر والتي تعد من البرامج الاجتماعية الهامة التي تقدمها الحكومة الجزائرية لدعم النساء غير العاملات، واللواتي يبقين في المنازل دون أي دخل ثابت، والذي جاء يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي لهذه الفئة من المجتمع وتوفير نوع من الحماية الاجتماعية لها، ومن خلال هذه السطور سوف نعرض طريقة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، وكذلك الشروط المطلوبة للقبول.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2024، يجب اتباع الخطوات التالية:

  • اولا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.
  • ثم يتم التوجه إلى قسم المنح الاجتماعية.
  • الضغط على أيقونة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت.
  • ستظهر استمارة إلكترونية تحتوي على مجموعة من الحقول التي يجب ملؤها بالمعلومات الشخصية، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، وعدد الأطفال إن وجدوا.
  • بعد إدخال المعلومات الشخصية، يجب إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت أحقية المتقدمة في الحصول على المنحة.
  • قبل تقديم الطلب، يجب التأكد من صحة جميع المعلومات المدخلة.

الشروط المطلوبة للقبول في منحة المرأة الماكثة في البيت

لتكون المتقدمة مؤهلة للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت، يجب أن تستوفي الشروط التالية:

  • يجب أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية.
  • أن تكون المتقدمة في الفئة العمرية التي حددتها الحكومة للاستفادة من المنحة.
  • يجب أن تكون المرأة غير عاملة وألا تكون مسجلة في أي وظيفة رسمية أو تمتلك دخلاً ثابتاً.
  • ألا تكون المتقدمة مستفيدة من أي برامج دعم اجتماعي أخرى تقدمها الدولة مثل معاشات التقاعد أو الضمان الاجتماعي.
  • أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم في الجزائر، مع إثبات الإقامة من خلال الوثائق الرسمية.
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معلومات الكاتب
روان السيد

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