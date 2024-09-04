انسي مشكلة الكاميرا المزعجة في الواتس آب..!! العدسة تعود من جديد «استمتع بمكالمات الفيديو والتقاط أجمل الصور»

اكتشف تفاصيل عودة عدسة الواتس آب في التحديث الجديد، حيث نستعرض عبر موقعنا أبرز مميزات التطبيق الجديد للواتس آب الذي تم الإعلان عنه منذ فترة قصيرة، والذي يتم تفعيله تلقائيا على مختلف أنواع الهواتف المحمولة.

عودة عدسة الواتس اب بالتحديث الجديد

عرفت التحديثات السابقة لتطبيق واتس آب بمميزاتها الجديدة التي ساهمت في تحسين تجربة المستخدمين، إلا أن التحديث الأخير 2.24.2.13 واجه مشكلة كبيرة في الكاميرا، حيث عانى بعض المستخدمين من عدم قدرتهم على استخدام الكاميرا لالتقاط الصور من خلال الدردشات أو قسم التحديثات.

لذا تم إطلاق تحديث جديد لمعالجة هذه المشكلة، وأصبح بالإمكان الآن تشغيل الكاميرا ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة.

ما هي أهم مميزات تطبيق الواتس اب الجديد

في سياق استكشاف عودة ميزة العدسة في التحديث الجديد لواتس آب، سوف نتناول فيما يلي مجموعة من أبرز مميزات التطبيق الجديد بشكل مفصل:

يمكن استخدام خط واتس اب سري.

يمكن إخفاء صورة أو فيديو بعد مشاهدته عبر تطبيق واتساب.

تسجيل الفيديوهات وإرسالها للآخرين بالإضافة إلى التقاط الصور.

إمكانية التفاعل مع عدة أشخاص في آن واحد والمعروفة بالدردشة الجماعية.

يمكن التسجيل في التطبيق باستخدام رقم الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إنشاء حساب عبر البريد الإلكتروني أو الفيسبوك.

إمكانية إجراء بحث ضمن دردشة معينة على تطبيق واتس آب.

إمكانية إخفاء رسائل الواتس اب تلقائيا.

إرسال الرسائل النصية مع إمكانية التواصل عبر الكتابة والمكالمات الصوتية مجانا بالكامل.

ما هي أهم طرق تحديث تطبيق الواتس اب

سنتعرف فيما يلي على مجموعة من أبرز الطرق لتحديث تطبيق الواتساب بالتفصيل: