عبر مظلتي.. خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في كل المحافظات العراقية

أعلنت الحكومة العراقية عن توفير رابط إلكتروني للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية للوجبة السابعة عبر منصة مظلتي في جميع أنحاء العراق، ورغم عدم صدور النتائج بعد إلا أن الحكومة أكدت للمستفيدين أنها ستعلن عنها قريبا، يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة العراقية لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية وفقا لشروط معينة تحكم هذا الدعم، تابعوا معنا لمعرفة المزيد من التفاصيل.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة مظلتي

لم تعلن حتى الآن نتائج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة في العراق، ومع ذلك تم توفير رابط على منصة مظلتي الرقمية للاستعلام عن النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

اضغط على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي.

إعادة إدخال رمز التحقق المرئي.

اضغط على خيار الاستفسار.

اختار اسم المحافظة التي ينتمي إليها المتقدم.

حدد الوجبة السابعة من قائمة الطعام.

ستكون بحاجة إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية عن مقدم الطلب.

انقر على زر البحث وإذا كانت النتائج موجودة، ستظهر أسماء الأشخاص المقبولين كاملة.

موعد صدور أسماء المشمولين الوجبة السابعة العراق 2024

أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بأنه تم نشر أسماء جميع المستفيدين من الوجبة السابعة على الرابط الرسمي لمنصة مظلتي، كما أوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على أسمائهم من خلال قوائم مصممة بصيغة PDF لتسهيل الوصول إلى المعلومات، ويجب على المستفيدين إدخال البيانات المطلوبة لعرض أسمائهم واستخراجها.

ماهي أهم متطلبات الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معايير محددة لاختيار المستفيدين من الوجبة السابعة عام 2024، وهي على النحو التالي:

يجب أن يكون المرشح حائزا على الجنسية العراقية مدى الحياة.

بالنسبة للرجال يجب أن يكون العمر بين 18 و60 عاما.

أن يكون العمر للنساء بين 15 إلى 55 عاما.

ألا يتخطى الدخل الشهري للمتقدم الحدود التي وضعتها الحكومة.

تقديم مستند يثبت عدد أفراد الأسرة بشرط ألا يقل العدد عن 4 أفراد.

ما هو لينك الدخول لمنصة مظلتي 2024 تحديث الأخير

يبحث العديد من المواطنين حاليا عن كيفية الوصول إلى منصة مظلتي التي تقدم العديد من الخدمات لهم، تعتبر هذه المنصة واحدة من الأفضل المتاحة حاليا حيث تتيح لك رفع بياناتك وتحديث جميع الأمور المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك يمكنك من خلال منصة مظلتي الحصول على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة.