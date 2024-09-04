متعة الاطفال.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد على نايل سات.. فرح اطفالك بعالم لولو

قناة وناسة للأطفال تعتبر واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تستهدف فئة الأطفال في العالم العربي، تقدم هذه القناة مجموعة واسعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعليم، مما يجعلها خيار مفضل لدى العديد من الأسر، تعرض قناة وناسة محتوى متنوع يشمل الرسوم المتحركة، البرامج التعليمية، والأغاني التي تساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز معرفتهم في مختلف المجالات.

تردد قناة وناسه 2024

إن كنت ترغب في متابعة هذه القناة، فمن المهم أن تكون على دراية بالتردد الذي يمكن من خلاله استقبال البث، واعتبارا من عام 2024، يمكن استقبال قناة وناسة للأطفال عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة وناسه

قناة وناسة للأطفال تتميز بعدد من الخصائص التي تجعلها واحدة من القنوات الرائدة في مجال محتوى الأطفال في العالم العربي، إليك بعض من أبرز مميزات هذه القناة: