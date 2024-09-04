“شوف العالم من بيتك”.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر النايل سات والعرب سات بعد التحديث الجديد 2024

تتمتع قناة ناشيونال جيوغرافيك بسمعة ممتازة في تقديم الأفلام الوثائقية وبرامج الحياة البرية، حيث تعرض محتواها باللغة العربية وتغطي مواضيع متنوعة تتعلق بعالم الحيوان وصراع الكائنات الحية من أجل البقاء ومنذ انطلاقها، جذبت القناة انتباه جمهور عريض بفضل تميزها وتنوع محتواها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر نايل سات:

التردد: 11411

معامل الترميز: 30000

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الاستقطاب: أفقي

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على قمر عرب سات:

التردد: 11804

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الاستقطاب: أفقي

جودة العرض: HD

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك:

مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية التي تسلط الضوء على الحياة البرية، العلوم، التاريخ، والثقافات المختلفة.

و تشمل برامجها مواضيع متعددة مثل رحلات الحيوانات، الهجرات العظمى، الحياة في البرية، وأسرار الحرب.

القناة محتواها بجودة HD على قمر عرب سات، مما يضمن تجربة مشاهدة واضحة ومفصلة.

كما تعرض القناة برامجها باللغة العربية، مما يسهل على الجمهور العربي متابعة واستيعاب المحتوى.

المحتوى الذي تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك:

رحلات الحيوانات المثيرة

برنامج المنطقة الخطرة

ملوك المناجم ومسجون في الغربة

هجرات عظمى

أندونيسيا البرية

أسرار الحرب وأساليب البقاء

العيش الحر ووقائع وأحداث

برنامج كارثية

هياكل عملاقة

الحياة البرية وسمكة التونة العنيدة

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك تجربة مشاهدة فريدة من نوعها بفضل برامجها الوثائقية التي تسلط الضوء على جوانب مختلفة من الحياة البرية والأحداث العالمية.