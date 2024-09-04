الوجبة السابعة!!.. توضيح هام من وزارة العمل حول صدور الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية

مازالت الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، تشغل بال العديد من المواطنين في كافة أنحاء محافظات العراق، مع صدور العديد من الرواتب الأخرى، عدا هذا البرنامج الذي يضم شريحة كبيرة من الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم المادي المقدم، بالإضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قامت بالكشف عن تفاصيل هامة حول الوجبة الجديدة، كما سنوضحه لكم في مقال اليوم.

تفاصيل الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق العديد من رواتب الإعانة الإجتماعية، وكذلك ذوي الهمم، مؤكدة اقتراب صدور الوجبة السابعة والجديدة من الرعاية الاجتماعية في غضون الساعات القليلة المقبلة، وحتى يتمكن كافة المشمولين بالحصول على الدعم، إضافة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في الوقت الحالي، حتى يتم الإعلان عن الوجبة الجديدة التي تشمل عدد كبير من الأشخاص المتقدمين في الحصول على الدعم المالي، شاملاً كافة المحافظات العراقية.

كيفية معرفة الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية

جاءت أبرز الخطوات المعنية بإستخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، الوجبة السابعة والجديدة، وفقًا لما يلي:-

يُرجى الإنتقال إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

مع الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

كذلك يجب القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

اختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج كافة الكشوفات المعنية بالتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

أما عن الشروط المعنية بطلب القبول في الرعاية الاجتماعية، داخل دولة العراق، فعليك اتباع الأتي:-