“عبر الموقع الرسمي”.. التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية بالخطوات وشروط القبض!!

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، يتطلع العديد من الطلاب للتسجيل في المكرمة الملكية التي تقدمها وزارة التعليم العالي الأردنية لدعم الطلاب الجامعيين، خاصةً من الفئات ذات الاحتياجات العالية ويتم تقديم الدعم المالي بناءً على مجموعة من الشروط، لذا نقدم لكم خطوات التسجيل في المكرمة الملكية وشروطها الأساسية.

خطوات التسجيل إلكترونياً:

قم بزيارة الموقع الرسمي للتسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية.

اختيار خيار التسجيل في المكرمة الملكية وإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة وكتابه كود التحقق المرئي المعروض.

تلقي رسالة على هاتفك تتضمن كود للتحقق،

قم بإدخاله في الخانة المخصصة وإرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

النقر على خيار “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى الجامعات الأردنية وعدم تلقي المتقدم أي دعم آخر من الحكومة.

صرف المنحة لتلبية الاحتياجات التعليمية فقط.

تسجيل الطالب في الهيئة الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للتسجيل: