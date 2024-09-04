بالتفاصيل.. طريقة التقديم على منحة من الديوان الملكي السعودي والشروط المطلوبة

يعتبر الديوان الملكي السعودي مصدرًا رئيسيًا للدعم والمساعدة لمواطني المملكة، حيث يقدم تشكيلة واسعة من المنح التي تعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين وتشمل هذه المنح تقديم أراضٍ سكنية، فرصًا دراسية، ومساعدات مالية، بالإضافة إلى برامج دعم خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلات شهداء الواجب و إذا كنت من المهتمين بالاستفادة من هذه الفرص، فهناك مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها لضمان الحصول على الدعم المناسب.
كيفية التقديم على منحة من الديوان الملكي
لتقديم طلب للحصول على منحة من الديوان الملكي السعودي، اتبع الخطوات التالية:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة بلدي الإلكترونية.
- سجل دخولك باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.
- اختر “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على “المنح” ضمن الخيارات المتاحة وحدد الاستعلام عن المنحة التي ترغب في التقديم عليها.
- أدخل رقم الهوية الوطنية وادخل رمز التحقق المرئي.
- ستظهر لك كافة المعلومات والإجراءات المتعلقة بالمنحة.
الشروط المطلوبة للحصول على منحة من الديوان الملكي
للحصول على منحة من الديوان الملكي، يجب توافر الشروط التالية في المتقدم:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن تكون المنحة في المدينة التي يقيم فيها المتقدم.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وتقديم صورة شخصية حديثة.
- لا تقبل طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأيتام، حيث تتوفر لهم مبادرات خاصة.
- يجب على المتقدمين للحصول على منح الأراضي توقيع أوراق تثبت استقلالية الأرض بمساحة تقدر بحوالي 625×625 متر مربع.
- يتطلب من النساء تقديم مستندات تثبت حالتهن الاجتماعية (مثل الطلاق أو الترمل) وأن لا يقل عمرهن عن 25 عامًا.
- تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من دعم سكني سابق داخل المملكة أو يمتلك مسكنًا للأسرة خلال الخمس سنوات الأخيرة.