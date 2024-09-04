كاميرات قوية مُنافسة .. مواصفات samsung s25 ultra الجديد بتقنيات فائقة

تسربت معلومات جديدة من مصادر داخل شركة سامسونج الكورية الجنوبية حول هواتف Galaxy S25 Ultra القادمة، من المقرر أن يتم الكشف عن هاتف Galaxy S25 Ultra في بداية عام 2025، ومن المتوقع أن تعقد سامسونج مؤتمر Galaxy Unpacked في شهر يناير إذا قررت الشركة الالتزام بنفس الجدول الزمني لعام 2024.

مواصفات samsung s25 ultra

يتميز هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra بمجموعة من الخصائص التي تجعله واحدًا من أفضل الهواتف التي أطلقتها شركة سامسونج لذا، سنستعرض لكم أبرز هذه الخصائص من خلال النقاط التالية:

نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 15 مع واجهة One UI 6 الحديثة من سامسونج.

أبعاد الهاتف هي 164.1 مم طولًا، و74.5 مم عرضًا، و9.3 مم سماكة، ويزن 217 جرامًا.

يتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأحمر.

تتميز الشاشة بنوع AMOLED Dynamic HDR10، بحجم 6.68 بوصة ودقة تبلغ 1440×3088 بكسل.

يدعم الهاتف مستشعر بصمة الأصابع المدمج تحت الشاشة، فضلاً عن إمكانية فتح الهاتف باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

يحتوي الهاتف على شريحة Qualcomm SM8550-AC التي تضم ثمانية أنوية، بالإضافة إلى معالج رسوميات Arm Immortalis-G715.

يدعم الهاتف تقنيات الشبكات من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يأتي الإصدار الأول مع سعة تخزين تبلغ 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام.

يأتي الإصدار الأول مع سعة تخزين تبلغ 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام. يأتي الإصدار الثاني بسعة تخزين تبلغ 512 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام.

الإصدار الثالث يحتوي على سعة تخزين تبلغ 1 تيرا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت.

تتميز الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8.

يقوم الهاتف بدعم تصوير الفيديو بدقة 8K و4K.

دقة الكاميرا الأمامية تصل إلى 50 ميغابكسل، وفتحة العدسة هي f/2.5.

سعة بطارية الهاتف تبلغ 5000 مللي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

يدعم الهاتف إضافة شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يأتي منفذ USB من نوع Type C.

سماعات الهاتف من نوع ستيريو.

يوجد منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

يدعم الهاتف ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

سعر الموبايل

السعر فى السعودية: 5,630 ريال سعودي

السعر فى الأمارات: 5,525 درهم إماراتي

سعر الموبايل بالهند: 112,000 روبية هندية

سعر الهاتف المحمول في العراق: هو 2,195,000 دينار عراقي.

سعر الهاتف المحمول هو: 1,270 يورو، وهو ما يعادل 1,505 دولارات أمريكية.

موعد إطلاق هاتف Galaxy S25 Ultra

كما هو العرف، تقوم شركة سامسونج بإطلاق هواتفها الجديدة في سلسلة S في شهر يناير من كل عام؛ حيث تم إطلاق هاتف جالاكسي اس 24 في يناير 2024 ومن المقرر إصدار الجيل القادم في يناير 2025 خلال المؤتمر السنوي الذي يُعقد في بداية كل عام، ومن المتوقع أن تكون هذه السلسلة، وبخاصة هاتف جالاكسي S25 Ultra، أقوى منافس لهاتف آيفون 16 القادم.