“استعلم وسددها الآن” .. خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني في العراق 2024

تعد غرامات المرور من الأمور الضرورية التي يتعين على المواطنين والمقيمين في العراق تسويتها في حال مخالفة قوانين السير والمرور، ولتسهيل عملية الاستعلام عن هذه الغرامات وسدادها، أطلقت وزارة الداخلية العراقية خدمة إلكترونية متكاملة عبر منصة أور، ومن خلال هذا المقال، سوف نوضح الخطوات التفصيلية للاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني، وكذلك كيفية سداد هذه الغرامات عبر المنصة.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة عبر منصة أور

للاستعلام عن غرامات المرور باستخدام الرقم الألماني في العراق يمكنك اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بفتح منصة أور العراقية بشكل مباشر.

يتم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد عبر المنصة.

من بين الخدمات الالكترونية المتاحة يتم اختيار خدمة الاستعلام عن غرامات المرور.

في الصفحة المخصصة للاستعلام، ستجد حقلاً لكتابة الرقم الألماني الخاص بالمركبة.

قم بإدخال الرقم بشكل صحيح وتأكد من دقة البيانات المدخلة.

بعد إدخال الرقم الألماني، اضغط على زر “بحث” أو “استعلام”.

ستظهر لك قائمة بالغرامات المسجلة على المركبة، مع تفاصيل مثل تاريخ المخالفة، نوع المخالفة، والمبلغ المستحق.

طريقة سداد غرامات المرور في العراق عبر منصة أور

بعد الاستعلام عن الغرامات المرورية، يمكنك سداد المبلغ المستحق بسهولة عبر منصة أور باتباع الخطوات التالية: