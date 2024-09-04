رابط التسجيل في استمارة المعين المتفرغ 2024 بالمستندات المطلوبة

خلال الفترة الأخيرة، تم ملاحظة زيادة في الاستفسارات حول إجراءات التسجيل في استمارة التقديم للمعين المتفرغ 2024 المخصصة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ومقاومي الإعاقة، مما يعكس القيمة الإنسانية الكبيرة لهذا البرنامج، وكان الهدف من ذلك هو تبسيط إجراءات التقديم وجعلها إلكترونية وسهلة، لتفادي التعقيدات التي قد تكون مرهقة للمتقدمين، كما ينبغي أن يكون الشخص المسؤول عن تقديم الدعم من الأقارب ويعيش بالقرب من الشخص المعاق، وذلك لتوفير الوقت والجهد.

رابط التسجيل في استمارة المعين المتفرغ 2024

لتقديم طلب الحصول على دعم برنامج المعين المتفرغ لعام 2024، ينبغي على المواطنين العراقيين اتباع الإجراءات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

اختر “هيئة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة”.

التقديم في برنامج المعين المتفرغ.

تعبئة استمارة الطلب بالمعلومات اللازمة والحصول على رقم التسجيل.

إضافة الوثائق المتعلقة التي تثبت صلة القرابة مع الشخص المعاق.

النقر على إرسال الطلب.

إذا تم الموافقة على الطلب، ينبغي عليك زيارة أحد مراكز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم المستندات الأصلية.

بعد ذلك، سيتم إبلاغ المتقدم بموعد صرف الراتب وفقًا للوائح الجهات المعنية.

المستندات اللازمة للحصول على راتب معين في العراق لعام 2024

لاستكمال إجراءات تسجيل المعين المتفرغ والحصول على الراتب تشمل:

نسخة من بطاقة الهوية للمعين.

البطاقة التموينية للمعين.

بطاقة الأحوال المدنية للشخص ذو الإعاقة.

وثيقة طبية معتمدة توضح نوع الإعاقة.

صورتان شخصيتان حديثتان لكل من المعين والشخص ذو الإعاقة.

وثيقة إثبات دخل إن وُجدت.

رقم هاتف محمول فعال للمعين.

شروط التسجيل في نموذج التعيين الكامل لعام 2024