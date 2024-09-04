استعلم برابط رسمي .. رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج في العراق 2025

أتيحت فرصة الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج التي أجرتها الهيئة العليا للحج في العراق، من خلال الرابط المتاح لهذا الغرض، ووضحت الهيئة بعض الشروط التي يجب توافرها للقبول في القرعة، ويمكن الاطلاع على أسماء الفائزين لحج عام 2025 من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.

رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة الحج في العراق 2025

كيف يمكن الحصول على معلومات حول الأشخاص الذين تم قبولهم لأداء مناسك قرعة الحج العراقية لعام 2025؟

يمكن للمعتمرين الذين قدموا طلبات تسجيلهم لسحب قرعة الحج الاستعلام عن حالة طلباتهم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يمكنك الانتقال إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للحج والعمرة بالنقر على الرابط هنا.

انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

تظهر أمامك قائمة تحتوي على العديد من الخيارات، قم بالنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر استطلاع الرأي حول تفاصيل قرعة الحج لهذا العام.

يتم إرشادك إلى الصفحة الرسمية للكشوفات التي تحتوي على أسماء المقبولين لأداء مناسك الحج.

حدد الرمز المناسب للأسماء المحددة.

ينبغي عليك كتابة اسم المستفيد بالطريقة التي وردت في استمارة التسجيل التي قدمت سابقاً.

سجل رقم الطلب الذي منح للمتقدم.

حدد اسم المحافظة المقيم بها المستفيد.

يوجد بعض المعلومات التي قد تم تطلب منك.

اضغط على أمر إجراء عملية الاستعلام الآن.

ثم يُعرض لك جميع النتائج التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

شروط الفوز في قرعة الحج 2025 بالعراق

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة عن الشروط والضوابط التي سيتم اختيار الفائزين بها في قرعة الحج عام 2024، ينتظر اختيار حوالي 40 ألف مواطن في قرعة عام 2025 لأداء فريضة الحج، وتشمل أهم هذه الشروط:

ان يكون حامل للجنسية العراقية.

أن يكون مقيما بشكل دائم في العراق.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

التسجيل لمرة واحدة فقط عبر موقع الهيئة.

يجب على المتقدم أن يكون بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المزمنة والمعدية.

هل لم يقم بأداء فريضة الحج أكثر من مرتين؟

نتائج قرعة الحج بالعراق للعام 2025