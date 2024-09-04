موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2025 والقنوات الناقلة

يبحث العديد من عشاق كرة القدم عن تاريخ مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تستعد ملاعب البصرة لاستقبال هذا الحدث الهام بشغف وترقب من الجماهير، تم عقد اجتماع أمني لوضع خطة الإجراءات الأمنية اللازمة لهذه المباراة القوية في تصفيات المرحلة الثالثة والأخيرة، سنتعرف الآن على توقيت مواجهة العراق وعمان وأهم القنوات التي ستنقلها.

موعد مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2025

يتم بث مباراة العراق وعمان التي ستجري في استاد البصرة الدولي يوم الخميس 5 سبتمبر الحالي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت الإمارات، مكن متابعة اللقاء على قناة beIN القطرية على التردد 12245 بمعدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح 2/3، كما يمكن استقبال القناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 12562 بالاستقطاب الرأسي ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

حجز تذاكر مباراة العراق وعمان

في بداية تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا، يتم لقاء بين المنتخب العراقي بقيادة خيسوس كاساس والمنتخب العماني بقيادة المدرب ياروسلاف شيلهافي، شهدت عمان تصدر المجموعة الرابعة في المرحلة الثانية من التصفيات برصيد 13 نقطة من أربع مباريات تشمل التصفيات 48 منتخباً من جميع القارات، حيث تأهلت عمان إلى المرحلة الثالثة من التصفيات بواحدة من بين 9 بطاقات متاحة، يتكون الدور الثالث من 18 منتخبًا مقسمين إلى ثلاث مجموعات بنظام ذهاب وإياب، يمكن شراء تذاكر مباراة العراق وعمان من خلال 35 نقطة بيع في أنحاء العراق بأسعار مختلفة، وهذه هي التفاصيل الواردة من شركة المنارة:

تم تحديد سعر تذكرة الـ VIP بقيمة 50,000 دينار عراقي.

سعر التذكرة المتوسطة 1 هو 20،000 دينار عراقي.

جاء سعر الفئة المتوسطة 2 بقيمة 30,000 دينار عراقي.

أسعار تذاكر مباراة العراق وعمان

أثناء مناقشة موعد لعبة العراق وعمان، عملت شركة المنارة على تحديد والإعلان عن أسعار الفئات الأربع لتذاكر المباراة وهي على النحو التالي:

تكلفة تذكرة الدرجة الأولى VIP هي 50,000 دينار عراقي.

بالنسبة لسعر تذكرة الفئة المتوسطة رقم (1)، فإنها تبلغ 20,000 دينار عراقي.

The price of the middle class ticket number (2) is 30,000 Iraqi dinars.

The cost of a regular ticket is 15,000 Iraqi dinars.

القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان

من المتوقع بث مباراة العراق وعمان على القنوات التالية: