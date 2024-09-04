“قدم الأن في ثواني”.. خطوات حجز عمرة المولد النبوي الشريف 2024 بالتفاصيل وعبر تطبيق نسك الرسمي!!

مع اقتراب موسم عمرة المولد النبوي الشريف، يزداد الاهتمام بين المسلمين بمعرفة تكاليف العمرة وكيفية الحجز لأداء هذه الشعيرة الدينية في أجواء روحانية مميزة وتبدأ العديد من شركات السياحة الدينية بالفعل في استقبال طلبات الراغبين في زيارة الأماكن المقدسة وأداء العمرة خلال هذه الفترة الخاصة وفي هذا المقال، سنقدم لكم شرحًا مفصلاً عن أسعار العمرة في المولد النبوي الشريف لعام 2024، بالإضافة إلى خطوات حجز عمرة المولد النبوي، لضمان تجربة روحانية مميزة وميسرة.

كيفية حجز عمرة المولد النبوي 2024

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه يمكن الآن حجز عمرة المولد النبوي الشريف 2024 إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال تطبيق نسك ولتسهيل عملية الحجز، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع نسك الإلكتروني

ثم قم بإنشاء حساب جديد في التطبيق.

أدخل معلوماتك الأساسية مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنسية، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

قم بتفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني الذي قدمته.

سجل الدخول إلى حسابك رمن الصفحة الرئيسية للتطبيق، اختر خيار “حجز العمرة”.

هنا اختر عمرة المولد النبوي الشريف واملأ البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

قم بمراجعة البيانات التي أدخلتها.

اضغط على زر “تقديم الطلب” لإرسال طلبك.

موعد عمرة المولد النبوي الشريف

وفقًا للبيانات الرسمية يبدأ موسم عمرة المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجريًا في 16 سبتمبر 2024، الموافق 12 ربيع الأول 1446، ويستمر حتى نهاية شهر ربيع الأول، حيث يمتد إلى بداية أكتوبر 2024 كما أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أنه يمكن للمعتمرين حجز باقات عمرة المولد النبوي عبر تطبيق نسك.