“هام لجميع العراقيين”.. الحكومة العراقية توجه نداء بملازمة المواطنين منازلهم يومي 21 و 22 نوفمبر 2024 القادم.. اعرف السبب!!

قامت الحكومة العراقية بتوجيه نداء إلى المواطنين العراقيين بملازمة منازلهم في أيام محددة في شهر نوفمبر القادم، ويجب على جميع المواطنين تلبيه ذلك النداء وذلك حفاظا على سلامتهم، ومن المفترض أن ذلك الأمر يكون بهدف إجراء تعداد عام للسكان والمساكن، ومن المعروف أن ذلك التعداد يحدث من قبل وزارة التخطيط ويعتبر ذلك التخطيط هو الأول من نوعه منذ عام 1997 وشمل ذلك التعداد 15 محافظة، ما عدا ثلاث محافظات وتلك المحافظات حاليا تكون تابعة لإقليم كردستان في العراق في شمال البلاد.

اجتماع رئيس الوزراء العراقي 2024

قام رئيس الوزراء العراقي بإنشاء اجتماع يوم الأحد كان ذلك الاجتماع بهدف معرفة التحضيرات الجارية واتخاذ بعض من المقررات التي تسهل عملية الإعداد والترتيب لإجراء إحصاء في دولة العراق، ووضح بأن قام المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء باتخاذ قرار وهو فرض حظر تجول في جميع محافظات دولة العراق بداية من يوم 20 و21 من شهر نوفمبر القادم، ويجب على جميع المواطنين الالتزام بذلك القرار، كما أنه وضح بأن توزيع الموازنة لعمل اتحادية بين المحافظات ويكون مرهون بعدد سكانها، ويعتبر التعداد السكاني بيئة صراع من قبل المحافظة الباحثة عن زيادة حصصها المالية.

شروط التسجيل في استمارة التعداد السكاني

الوزارة المختصة بالتخطيط في العراق تقوم بإعداد برنامج تدريبي لحوالي 120 ألف مواطن استعداداً لإجراء التعداد السكاني و المشاركون سيتم انتقاؤهم من مختلف الكوادر التعليمية عبر المحافظات العراقية و يتوجب على الإدارات المعنية تنشيط الرابط الخاص بعملية التسجيل للتعداد السكاني لعام 2024 وجاءت الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

الجنسية العراقية والإقامة الدائمة داخل العراق.

السن لا يقل عن 20 عاماً.

الحصول على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي.

اللياقة البدنية والصحية.

الخبرة في استخدام الهواتف الذكية.

الانتماء للتخصصات المطلوبة كالحاسبات، الإرشاد التربوي، والرياضيات.

الوثائق المطلوبة للتقديم في استمارة التعداد السكاني بالعراق 2024

هناك عدة مستندات ووثائق مطلوبة للتسجيل في استمارة التعداد السكاني بالعراق 2024 لتحديث وتجميع قاعدة البيانات، والتي تتمثل في التالي: