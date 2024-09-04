الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر في العراق وما حقيقة الزيادة!

يترقب العديد من المتقاعدين في العراق صدور رواتبهم في نهاية شهر أغسطس، بعد الشائعات التي تحدثت عن تأخير الصرف ولذلك، أصدرت وزارة المالية بيانا لشرح كيفية الاستعلام عن الرواتب ونفي الأخبار غير الصحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنك قراءة المزيد لمعرفة كل التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر

صرحت وزارة المالية أن المتقاعدين يمكنهم الآن التحقق من رواتبهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني من خلال عدة وسائل وهي كما يلي:

ادخل إلى موقع وزارة المالية العراقية.

ادخل رقم الهوية الوطنية أو رقم المتقاعد لتحصل على التفاصيل المتعلقة بصرف الراتب.

بالإضافة إلى ذلك يمكنكم الاستعلام عن طريق التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لطلبات الاستعلام والتقديم.

يمكنك أيضا التواصل مع خدمة العملاء لطلب المساعدة أو الاستفسار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق عبر موقع الهيئة التقاعد، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع هيئة التقاعد الوطنية الرسمي.

يجب عليك تقديم المعلومات الشخصية الخاصة بالمتقاعد مثل رقم الضمان الاجتماعي ورقم الهوية الوطنية.

بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة اضغط على زر التحقق.

انقر على الزر للحصول على تفاصيل أكثر عن راتب التقاعد بما فيها أي زيادات أو تعديلات حديثة.

يمكنك أيضا الاتصال بمؤسسة التقاعد عبر الأرقام المعلنة أو زيارة مكاتبهم المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر سبتمبر

لا توجد معلومات مؤكدة حول زيادة قريبة في رواتب المتقاعدين في العراق، حيث لم يصدر أي بيان رسمي يؤكد ذلك في حال حدوث أي تغيير في رواتب المتقاعدين أو في مواعيد صرفها سيتم الإعلان عنه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة لذلك، لا ينبغي الاعتماد على كل ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تكون معظم هذه الأخبار شائعات غير دقيقة تهدف إلى إثارة البلبلة الأمر يترتب لنا الانتظار وربما تحقيق زيادة في المستقبل القريب.