“لو بتفكر تشتري” سعر ومواصفات Oppo Reno 11 Pro 5G أقوى هواتف شركة أوبو

اكتشف سعر ومواصفات Oppo Reno 11 Pro 5G إذ طرحت شركة أوبو هاتف يحمل مواصفات عالية ويضم مزايا فريدة من نوعها تجعله في مقدمة قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا خاصةً في الوطن العربي، إذ يتميز بكاميرا خلفية ذات أداء عالي في التقاط الصور ومقاطع الفيديو بوضوح، كما جاءت بشاشة نقية تتميز بوضوح الألوان وتتسم بحجمها المناسب لراحة اليدين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس، في إطار ذلك نكشف لكم تاليًا تفاصيل أكثر حول هذا الصدد.

سعر ومواصفات Oppo Reno 11 Pro 5G

تم طرح الهاتف مع شاشة قياسها 6.7 بوصة.

يتميز بمعالج ثماني النواة من نوع Dimensity 8200 بتكنولوجيا 4 نانو.

يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية، تبلغ دقة الكاميرا الأولى والأساسية 50 ميجا بكسل، كما أن دقة الكاميرا الثانية

تصل إلى 32 ميجا بكسل، بينما تبلغ الثالثة 8 ميجا بكسل.

أيضًا يتسم بكاميرا أمامية ذات جودة عالية بدقة تصل إلى 32 ميجا بكسل بوضوح تام.

يدعم نظام تشغيل أندرويد 14.

يأتي ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع إمكانية الشحن السريع بقوة 80 واط.

تصل الذاكرة الداخلية للإصدار الأول إلى 512 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا رام، بينما تصل الذاكرة الداخلية للإصدار الثاني إلى 256 جيجا بايت.

سعر Oppo Reno 11 Pro 5G

يعتبر سعر ومواصفات Oppo Reno 11 Pro 5G من الأمور التي يرغب في معرفتها كل من يهتم بالحصول على هاتف متكامل الخدمات مع سعر مناسب للفئة المتوسطة، إذ جاء سعره في السوق الإماراتي 2000 درهم للنسخة 512 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا رام، بينما يصل سعره في المملكة العربية السعودية إلى حوالي 2100 ريال.