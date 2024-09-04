خطوات التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية 2024 الشروط والمستندات المطلوبة

المكرمة الملكية هي مبادرة أطلقها الملك عبد الله الثاني في الأردن، وتهدف إلى زيادة فرص التعليم الجامعي للطلاب المتفوقين، خصوصا في مدارس البادية والمناطق النائية تشمل المبادرة تقديم الدعم المالي والتعليم للطلاب، مما يساعد في تحقيق تعليم جامعي ممتاز في مختلف التخصصات وقد أقامت الحكومة الأردنية نظام التسجيل الإلكتروني للمكرمة الملكية وفقا لمعايير وشروط معينة لضمان وصول الدعم إلى الأشخاص المستحقين.

التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية 2024

للحصول على منحة الملك عبد الله في المكرمة الملكية، يجب على الطلاب المتفوقين القيام بالتسجيل عبر الإنترنت من خلال الموقع المخصص لهذه المكرمة تمنح هذه المنحة الدراسية للطلاب في المناطق البعيدة والبادية، بقيمة تصل إلى 100 دينار أردني لمساعدتهم في تحسين مستوى تعليمهم في الجامعات وفيما يلي خطوات التسجيل:

ادخل الى الموقع الإلكتروني المخصص للمكرمة الملكية.

يجب إدخال كافة المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة في الحقول المحددة.

الحصول على رسالة تحتوي على الرمز المطلوب للتحقق.

تحميل كافة الوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل.

الضغط على زر إرسال لتقديم الطلب بشكل رسمي.

شروط التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية 2024

وضعت الحكومة الأردنية مجموعة من الشروط والمعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لضمان حصولهم على دعم المكرمة الملكية للجامعات الأردنية، ومن الضروري أن يكون كل طالب على دراية بهذه الشروط قبل بدء عملية التسجيل:

الجنسية: يجب أن يكون الطالب من حاملي الجنسية الأردنية.

الإقامة: ينبغي على الطالب أن يكون مقيما إقامة دائمة في الأردن.

الدعم الحكومي السابق: يجب ألا يكون الطالب قد تلقى أي دعم حكومي آخر في وقت سابق.

استخدام المنحة: ينبغي أن تستخدم المنحة للأهداف الضرورية فقط.

التسجيل في الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي: ينبغي على الطالب أن يكون مسجلا في الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية.

المستندات اللازمة للتقديم في المكرمة الملكية

للتسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية، يجب أن يمتلك الطالب المستندات التالية: