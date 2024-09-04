“شارك الآن وحقق حلمك” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لتحصل على فرصة ربح 100 ألف دولار

يتحمس العديد من الأشخاص للاشتراك في مسابقة الحلم نظرا لأنها تقدم جوائز قيمة طوال العام تصل إلى ثلاثة ملايين دولار حيث يتم إجراء سحب أسبوعي على مبلغ قدره خمسة آلاف دولار وسحب شهري يصل إلى مائة ألف دولار، بالإضافة إلى سحب سنوي بقيمة مليون دولار جميعنا نملك أحلاما كبيرة تحتاج إلى خطوة لتحقيقها، فمن منا لا يطمح في الفوز بمليون دولار لا تتردد في الاشتراك للحصول على فرصتك للفوز بجوائز قيمة تصل إلى مليون دولار.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للمشاركة في مسابقة الحلم وزيادة فرصتك في الحصول على جوائز مالية قد تبلغ ثلاثة ملايين دولار سنويا، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المخصص لبلدك.

أجب على الأسئلة المطروحة، بعد إرسال الرسالة ستتلقى مجموعة من الأسئلة التي يتعين عليك الإجابة عليها للحصول على فرصة لدخول القرعة.

انضم إلينا بإرسال رسالة تتضمن كلمة “انضم” لتستلم رسالة تحتوي على رابط خاص للمسابقة.

اضغط على الرابط وأجب على الأسئلة الموجودة.

يمكنك أيضا التسجيل عبر التطبيق، قم بتحميل تطبيق المسابقة من متجر بلاي وشارك في المسابقة من خلاله.

أرقام الاشتراك في مسابقة حلم حسب كل بلد

يمكنك الانضمام إلى مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة تتضمن كلمة “حلم” إلى الرقم الخاص ببلدك عبر الأرقام التالية:

مصر: 95458

السعودية: 858888

المغرب: 9669

تونس: 85988

الإمارات: 5544

البحرين: 94000

فلسطين: 1625

العراق: 2266

اليمن: 5222

الكويت: 4141

ويجب عليك الاتصال على الرقم الخاص ببلدك حتى تزيد فرصتك من الفوز وارسال الرساله عليه اكثر من مرة.

السحب على الجوائز مسابقة الحلم والقناة العارضة

تجرى سحوبات جوائز برنامج “صدى الملاعب” يوم الثلاثاء عند منتصف الليل، وتستمر المسابقة من يوم السبت وحتى الثلاثاء من كل أسبوع، للتأكد من أنك ضمن المشاركين في السحب يمكنك التحقق من بريدك الإلكتروني أو الرسائل النصية، أو الاستعلام باستخدام رمز الاشتراك على الموقع الإلكتروني للمسابقة، تذكر أن الاشتراك عبر التطبيق يعزز فرصك للفوز حيث يتم إضافة اسمك للسحب عند الإجابة الصحيحة على الأسئلة.