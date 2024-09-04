“استعلم هسه وشوف اسمك” طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق عبر مظلتي

يعتبر دعم المواطنين من أهم أولويات الحكومة لذلك سنسلط الضوء على كيفية الاستفسار عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، التي تنظمها لجنة مختصة تستقبل الطلبات المقدمة من الأفراد الذين يستوفون الشروط المحددة، وتكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية هي الجهة المشرفة على برامج الرعاية الاجتماعية، حيث تقدم العديد من وسائل الدعم بطريقة إلكترونية يتعين على المستفيد خلالها إدخال البيانات اللازمة التي تؤهله للحصول على هذا الدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتوفير رابط إلكتروني للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، يمكن للمستفيد الحصول على الأسماء بصيغة PDF وستتمكن من العثور على اسمك، إذا لم تجد اسمك ضمن القوائم المتاحة بصيغة PDF، يمكنك زيارة الرابط الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية التابعة للوزارة وسيتم الرد عليك وفقا للشروط التي تحددها الوزارة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

في إطار التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، نستعرض خطوات الاستعلام كما يلي:

انتقل الى الرابط الرسمي لمنصة مظلتي.

اختار الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة.

أدخل اسم المستفيد ورقم الهوية والمحافظة التي ينتمي إليها.

بعد التحقق من صحة البيانات، يتم الانتقال إلى خيار البحث لعرض الأسماء بشكل كامل.

موعد الإعلان عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أن جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الوجبة السابعة قد تم نشر أسمائهم عبر الرابط الرسمي الخاص بمنصة مظلتي كما أوضحت الوزارة أنه يمكن لجميع المستفيدين الاطلاع على أسمائهم من خلال كشوف صممت خصيصا لهم بصيغة PDF، مما يسهل عليهم العديد من الإجراءات ودعت الوزارة المستفيدين إلى إدخال البيانات المطلوبة لاستخراج أسمائهم.