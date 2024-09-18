تحديث واتساب الجديد الجــامد app (اضـــافات ولا الخيال).. خليــك أول واحــد مميز بيها

تحرص شركة ميتا على تحديث واتساب وإضافة كل ما هو جديد ومميز إلى التحديث وذلك بغرض جذب المستخدمين إلى استخدام التطبيق وخاصة مع وجود الكثير من النسخة المعدلة من التطبيق والتي باتت تستهوي عددا من المستخدمين، ولكن على الرغم من ذلك فإن تطبيق واتساب الأصلي يعد هو أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي مرات تنزيل على المتاجر الإلكترونية لهواتف الاندرويد وهواتف ios.

تحديث واتساب

قامت شركة ميتا وهي الشركة المالكة لتطبيق واتساب بعمل تحديث واتساب جديد وتم فيه إضافة عدد من المميزات يعد من أبرزها ما يلي:

من أبرز مميزات واتساب الجديدة التي تم إضافتها في التحديث الاخير هو ميزة إخفاء رقم المستخدم حتى عن جهات الاتصال المسجلين بالفعل لديك.

حيث يمكن للمستخدم إخفاء رقم الحساب الخاص به على واتساب عن أي جهة اتصال وحتى عن جهات الاتصال الذي يحفظونه في هواتفهم وعن المجموعات أيضا.

ترجع فائدة هذه الميزة عند الاشتراك في المجموعات وذلك يجعل رقمك في أمان من أن يعرفه احد في المجموعة.

بالإضافة إلى أنه جاري العمل على إضافة خيار إظهار الرقم أو اخفائه عند الانضمام للمجموعات.

مميزات أخرى

بالإضافة إلى الميزة التي ذكرناها في تحديث واتساب نوضح لكم بعض المميزات التي من المقترح تفعيلها، والتي تتمثل في التالي: