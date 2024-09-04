اضبط الان.. تردد قناة وناسة للأطفال Wanasah TV على الأقمار الصناعية واستمتع بباقة مميزة من أروع أغاني الأطفال الجميلة

تعتبر تردد قناة وناسة الجديد 2024 واحدة من الترددات الأكثر بحثا حاليا، حيث يرغب الكثيرون في العثور على قناة ترفيهية للأطفال لقضاء أوقات فراغهم، تسعى قناة وناسة إلى تقديم محتوى تعليمي وترفيهي يمكن للأطفال الاستمتاع به والاستفادة منه في نفس الوقت تقدم القناة مجموعة من الأغاني الجذابة التي تعلم الأطفال الأرقام، الألوان وأسماء الحيوانات والطيور والحروف الأبجدية، العمليات الحسابية البسيطة والقيم الحسنة مثل الصدق والأمانة وحب الآخرين بالإضافة إلى البرامج المثيرة والألعاب التي تعزز مهاراتهم وقدراتهم العقلية.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024

تتميز قناة وناسة بتقديم محتوى قوي خاص بالأطفال في المراحل العمرية المبكرة والابتدائية والأخرى من خلال برامج وأغاني هادفة للأطفال في نفس الفئات العمرية، بالإضافة إلى عروض الرسوم المتحركة والشخصيات التي نجحت في جذب جمهور كبير كما نجحت القناة في كسب ثقة أولياء الأمور من خلال احترام القيم والأخلاقيات الشرقية وعدم تقديم محتوى يحتوي على عنف أو إيذاء أو ألفاظ غير مقبولة.

ويمكن الاستمتاع بكل برامج وأغاني قناة وناسة عن طريق ضبط التردد التالي :

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب عمودي.

التردد 11430.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الجودة sd.

كما يمكن متابعة القناة عن طريق :

القمر الصناعي العرب سات.

التردد 11270.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة hd.

أغاني قناة وناسة بيبي كيدز 2024

تشتهر قناة وناسة بشدة في أغلب البيوت العربية، إذ تقدم قناة وناسة مجموعة رائعة من أفضل الأغاني المفضلة للأطفال، والتي يمكن للجميع متابعتها مجانا حيث تعتبر القناة واحدة من القنوات المجانية التي لا تتطلب أي رسوم أو اشتراكات تقدم القناة أغانٍ تحمل قيم تعليمية للأطفال، مثل “لولو في الروضة” و”لولو الشطورة” و”عمو الشرطي واوا” و”عيد ميلاد” و”بيب بيب” وغيرها الكثير.