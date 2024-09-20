وحش الهواتف.. مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus الجديد لعشاق الفخامة والشياكة 

هاتف Realme 12 Pro Plus حيث يأتي ليعيد تعريف الفخامة في الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة مع تصميم فاخر بظهر من الجلد لمحبي الأناقة والتميز إلى جانب مظهره الجذاب يحمل الهاتف مواصفات قوية تنافس الهواتف الرائدة بأسعار مرتفعة بمزيج من الأداء المتميز والكاميرا المتقدمة إضافة إلى تقنية الشحن السريع حيث يمثل هذا الهاتف اختيارا مثاليا لمن يبحث عن تجربة متكاملة تجمع بين الجودة والرفاهية بسعر منافس.

مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

هاتف Realme 12 Pro Plus الجديد يعد من أبرز الهواتف في سلسلة Realme بفضل تصميمه الفاخر والمواصفات القوية صمم الهاتف بظهر من الجلد ليمنح المستخدمين شعورا بالفخامة والتميز اليك مواصفات الهاتف:

شاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز مما يقدم تجربة مشاهدة رائعة وألوان زاهية.

معالج Snapdragon 8+ Gen 1 يقدم أداء استثنائيا في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

الذاكرة 8/12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) و256/512 جيجابايت من سعة التخزين الداخلي.

نظام كاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل الكاميرا الأساسية مع مستشعر Samsung HP3 بالإضافة إلى كاميرا زاوية واسعة كاميرا مايكرو.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي عالية الجودة.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط.

التصميم ظهر من الجلد الطبيعي يمنح الهاتف مظهرا فاخرا مع حواف منحنية لراحة أكبر في الاستخدام.

نظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة Realme UI 4.0.

سعر هاتف Realme 12 Pro Plus

هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب المتجر والعروض المتاحة