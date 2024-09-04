الغرامات المرورية العراق بالرقم الالماني عبر منصة أور ur.gov.iq.. هسة سدد كل غرامتك

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن كيفية سداد الغرامات المرورية العراق، حيث قد قامت وزارة الداخلية بإصدار منصة أور التي تعمل على مساعدة المواطنين في معرفة قيمة الغرامة والاستعلام عنها بشكل الكتروني تام دون الحاجة إلى الذهاب والتزاحم على المكاتب ويأتي ذلك بالتزامن مع التطور الالكتروني ما التكنولوجي الذي يشاهده جميع ولمعرفة كيفية الاستعلام وشروط الدفع تابع معنا.

كيفية الاستعلام عن الغرامات المرورية العراق

يمكن لجميع المواطنين والاستعلام عن المخالفات المروريه و معرفة القيمه المستحقه من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة وقد جاءت هذه الخطوات على النحو التالي:

الذهاب اولا الى منصة اور الالكترونيه تسجيل البيانات بعد ذلك من خلال الصفحة الخاصة بخدمات المنصة. اختيار بعد ذلك زر الاستعلام عن المخالفات المروريه. إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بطلب الاستعلام. تحديد بعد ذلك المحافظة المقيم بها المواطن. النقر بعد ذلك في هذه الحالة على تبويب البحث لكي يتم معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.

الشروط اللازمة لسداد غرامات المرور العراقيه

أوضحت وزارة الداخلية العراقية أهم الشروط الواجب توافرها عند دفع المخالفات المرورية ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

ضرورة إدخال البيانات اللازمة الشخص الراغب في دفع المخالفات المرورية صحيحه وواضحه. ضروري عدم وجود جرائم أو مخالفات تم ارتكابها في المركبة. يجب سريان المفعول رخصة القيادة.

ضرورة سداد جميع المخالفات في موعدها الرسميه.

الخطوات اللازمة لتسديد الغرامات المرورية

يمكن لجميع المواطنين دفع الغرامات المرورية بشكل الكتروني عن طريق اتباع التالي: