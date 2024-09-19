أحمي رسائلك وصورك من الاختراق.. أساليب خطيرة تؤدي إلى إختراق خصوصياتك على واتساب تعرف عليها

يعتبر واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في العالم إذ تجاوز عدد مستخدميه الملياري شخص، وعلى الرغم من هذه الشعبية الكبيرة فإنه يواجه تحديات أمنية متزايدة مما يجعله هدفا رئيسيا للمخترقين الذين يسعون لاستغلال الثغرات الأمنية لتحقيق مصالحهم، وسنستعرض في هذا المقال أساليب لاختراق رسائلك على واتساب اكتشفها الآن والتي قد تؤدي إلى اختراق حسابات المستخدمين وتهديد خصوصيتهم، كما سنقوم بتقديم نصائح حول كيفية حماية نفسك أثناء استخدام التطبيق.

أساليب لاختراق رسائلك على واتساب اكتشفها الآن

مع الانتشار الواسع لتطبيق واتساب واعتماده كوسيلة رئيسية للتواصل أصبح هدفا للمخترقين الذين يسعون للوصول إلى بيانات المستخدمين، كما يستخدم هؤلاء عدة طرق وتقنيات للوصول إلى رسائلك الخاصة مما يشكل تهديدا كبيرا لخصوصيتك وأمانك، وفيما يلي سنستعرض أبرز أساليب اختراق رسائلك على واتساب اكتشفها الآن:

تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد عبر صور GIF

اكتشف الباحث الأمني Awakened ثغرة في واتساب تمكن المخترقين من الوصول إلى بيانات المستخدمين والتحكم فيها عبر صور GIF ضارة، كما يستغل الهجوم طريقة معالجة واتساب للصور عند فتح معرض الوسائط حيث يؤدي فتح صورة GIF ضارة إلى كشف سجل المحادثات والملفات والصور والفيديوهات.

اكتشف الباحث الأمني Awakened ثغرة في واتساب تمكن المخترقين من الوصول إلى بيانات المستخدمين والتحكم فيها عبر صور GIF ضارة، كما يستغل الهجوم طريقة معالجة واتساب للصور عند فتح معرض الوسائط حيث يؤدي فتح صورة GIF ضارة إلى كشف سجل المحادثات والملفات والصور والفيديوهات. هجوم Pegasus للمكالمات الصوتية

في مايو 2019 كشف هجوم Pegasus عن ثغرة في واتساب حيث استغل القراصنة المكالمات الصوتية لتثبيت برامج تجسس عن بعد على أجهزة أندرويد وiOS حتى دون حاجة الهدف للرد، وقد أتاح الهجوم جمع البيانات و الرسائل و الصور وتفعيل الكاميرات والميكروفونات.

في مايو 2019 كشف هجوم Pegasus عن ثغرة في واتساب حيث استغل القراصنة المكالمات الصوتية لتثبيت برامج تجسس عن بعد على أجهزة أندرويد وiOS حتى دون حاجة الهدف للرد، وقد أتاح الهجوم جمع البيانات و الرسائل و الصور وتفعيل الكاميرات والميكروفونات. استغلال الهندسة الاجتماعية

في أغسطس 2019 كشف باحثو الأمن في شركة Check Point عن ثغرات في واتساب تستخدم لاعتراض الرسائل في المحادثات وتعديلها، وتم استغلال ميزة الاقتباس في الدردشة الجماعية لتغيير هوية المرسل وتعديل الردود مما يتيح نشر الأخبار الزائفة والخدع.

في أغسطس 2019 كشف باحثو الأمن في شركة Check Point عن ثغرات في واتساب تستخدم لاعتراض الرسائل في المحادثات وتعديلها، وتم استغلال ميزة الاقتباس في الدردشة الجماعية لتغيير هوية المرسل وتعديل الردود مما يتيح نشر الأخبار الزائفة والخدع. التصيد عبر ملفات الوسائط

تؤثر هذه الثغرة على واتساب وتليجرام حيث تستغل آلية تخزين الوسائط الخارجية، كما يبدأ الهجوم بتثبيت برمجيات خبيثة داخل التطبيقات والتي تراقب الملفات الواردة وتستبدلها بملفات مزيفة.

كيفية تأمين واتساب من الاختراق

في ظل التهديدات المتزايدة للخصوصية والأمان أصبح من الضروري اتخاذ خطوات لحماية حسابك على واتساب من الاختراق، وفيما يلي بعض الاستراتيجيات الفعالة لتضمن تأمين حسابك وحمايته من المخاطر المحتملة: